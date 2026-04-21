Rainbow di nuovo in vetta La promozione è a portata

Nel campionato di pallavolo, Rainbow Spezia Volley si è ripresa la vetta dopo la vittoria in quattro set contro Albaro Volley. La partita si è conclusa con i parziali di 25-23, 19-25, 10-25 e 20-25. Albaro Volley ha schierato in campo giocatori come Battilana, Paganello e Cappai, mentre Rainbow ha risposto con Giocatori come Magini e Piromalli. La promozione rimane un obiettivo vicino per la squadra di Spezia.

Albaro Volley 1 Rainbow Spezia Volley 3 (25-23 19-25 10-25 20-25) ALBARO VOLLEY: Battilana, Paganello, Cappai, Magini, Piromalli, Cavaglioni, Zambito, Gilardi. Savarino, Pastorino, Rissetto, All. Delucchi RAINBOW VOLLEY: Deste, Pagani, Venturini, Bado, Zonca, Bencaster, Pilli, Giangreco, Benettini, Perchiazzi, Ambrosiani, Buccelli. All. Saccomani GENOVA – Successo importante per la Rainbow Volley che complice la vittoria al tie-break del Cogovalle lo raggiunge nuovamente in vetta nella 22a giornata del campionato di serie C femminile, continuando ad alimentare le speranze di promozione. "Abbiamo iniziato la sfida contratte – afferma il vice allenatore Lele Giraldi – soffrendo soprattutto il servizio e la velocità del gioco avversario che con facilità di decisione ha sfruttato le ottime doti in attacco.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rainbow di nuovo in vetta. La promozione è a portata RECENSIONE non solo FILATI TEMU (seconda parte) 2 Anni dal primo acquisto! E REGALI PER VOI Notizie correlate Un grande centro LGBTQIA+ in via Tortona: come sarà il nuovo Rainbow Center di MilanoAddio ai laboratori della Scala: negli spazi dell'ex Ansaldo nasce un polo da 900 metri quadri dedicato ai diritti e all'accoglienza Milano accelera... Brescia in testa nel girone promozione, Altamura raggiunge la vetta in quello salvezzaLe sfide in corso nel massimo torneo di pallavolo femminile di seconda divisione evidenziano un quadro di grande equilibrio e competizione; tra le... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Rainbow di nuovo in vetta. La promozione è a portata; Rainbow Six Siege - Esports; Rainbow sceglie Merzigo per la distribuzione digitale dei contenuti; RAINBOW – ‘The Temple Of The King: 1975-1976’. Rainbow di nuovo in vetta. La promozione è a portataSuccesso importante contro l’Albaro nella 22a giornata di Serie C Femminile. E la squadra guarda già alla complicata trasferta contro le ragazze del Tigullio . lanazione.it Rainbow Group accelera l'espansione globale con la nomina di Chiara Mologni a Head of Acquisition & Channel StrategyLORETO – Il Gruppo Rainbow, player mondiale nell'intrattenimento, continua a potenziare la sua strategia di crescita globale con la nomina di Chiara Mologni a Head of Acquisition & Channel Strategy. corriereadriatico.it La progettazione a cura di giovani designer del Politecnico di Milano - Scuola di Design e di Poliarte di Ancona incontra l'universo delle fatine Winx, il progetto di animazione della Rainbow di Iginio Straffi (nella prima foto). Il risultato è Home Fairy Home, una c - facebook.com facebook