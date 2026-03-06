Vandali in azione | frantumano i finestrini delle auto in diverse vie

Nella notte tra mercoledì e giovedì 5 marzo, in via Pareto a Seveso, alcuni veicoli sono stati trovati con i finestrini infranti. Gli episodi hanno coinvolto diverse auto, che sono state danneggiate probabilmente da vandali. La polizia sta verificando eventuali telecamere di sorveglianza o testimoni che possano fornire dettagli sull’accaduto. Nessuna persona è stata ancora identificata.

Nel corso della notte tra mercoledì e giovedì 5 marzo diverse auto sono state trovate con i finestrini infranti a Seveso in via Pareto. Non si tratta però di un caso isolato: nelle stesse ore, i vandali hanno colpito diversi punti della città, sconfinando anche a Cesano Maderno. La segnalazione di quanto accaduto è stata fatta da una cittadina che ha raccontato l’accaduto sulla pagina Facebook di Sei di Seveso (City) se, dopo aver denunciato l’accaduto ai carabinieri. Il fatto, stando ai commenti di risposta lasciati da vari utenti, non si è limitato solo a via Pareto: la stessa cosa è avvenuta in diversi punti della città. E se via Confalonieri angolo via Cascina Rossa, via Turati o via Platone a Seveso sono solo alcuni esempi, gli atti vandalici sono sconfinati anche a Cesano Maderno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

