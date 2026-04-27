DALLA STRADA AL PALCO SFIDA AMICI | RAI1 SI SVEGLIA E TOGLIE LE TECHE AL SABATO

Dopo lo stop improvviso del programma del sabato sera con uno speciale delle Teche durante il ponte del 1 maggio, Rai1 ha deciso di modificare il suo palinsesto. La rete ha scelto di eliminare le teche dal sabato sera e di trasmettere un nuovo programma che sfida la concorrenza di Amici. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un cambiamento delle programmazioni previste.

Dopo lo stupore sullo spegnimento del sabato sera di Rai1 con uno speciale delle Teche nel ponte del 1 Maggio, la rete ammiraglia cambia il palinsesto contro Amici. Dopo l’ottimo riscontro di Canzonissima che ha tenuto testa al talent di Maria De Filippi – sabato sera in sovrapposizione lo show di Milly Carlucci, confermato nel 2027, ha conquistato 2,4 milioni a fronte dei 2,9 milioni di Canale 5 – Rai1 è “rinsavita” e ha spostato Dalla Strada al Palco, il talent di Carlo Conti, al sabato sera. Inizialmente lo show doveva saltare una settimana e invece passerà al sabato, lasciando l’attenzione venerdì sul Concerto del Primo Maggio che viene trasmesso come tradizione da Rai3.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - DALLA STRADA AL PALCO SFIDA AMICI: RAI1 SI SVEGLIA E TOGLIE LE TECHE AL SABATO Notizie correlate DALLA STRADA AL PALCO DIVENTA IL TU SI QUE VALES DI RAI1: LA VERSIONE “SPECIAL”Al via “Dalla Strada al Palco”, la più grande festa degli artisti di strada, che quest’anno diventa ‘Special’: un’edizione speciale ricca di novità... Dalla Strada al Palco Special: su Rai1 la nuova edizioneTorna in prima serata su Rai1 Dalla Strada al Palco, che per questa stagione si presenta con una versione completamente rinnovata. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dalla strada al palco 2026 - L'esibizione di Fabio Ingrassia - 24/04/2026 - Video; Dalla Strada al Palco Special su Rai 1: le anticipazioni del 17 aprile; Dalla strada al palco con Britti e Gipsy Kings: le immagini del backstage; Dalla strada al palco, anticipazioni del 17 aprile: gli ospiti della seconda puntata. Dalla strada al palco, le pagelle della terza puntata: Bianca Guaccero piange e commuove tutti (9), Brignano buona la prima (8)Dalla strada al palco, le pagelle della terza puntata: Bianca Guaccero piange e commuove tutti, dedicando una canzone al padre scomparso ... dilei.it Dalla strada al palco, pagelle: Bianca Guaccero canta e piange (7), Enrico Brignano sbaglia talent (8), dov’è finito Nino Frassica? (5)Terzo divertente appuntamneto con il talent degli artisti di strada in onda venerdì 24 aprile su Rai 1. Scopriamo top e flop della nuova puntata di Dalla strada al palco ... libero.it Una banale richiesta di spostare l'auto da un pezzo di strada dove non era consentita la sosta, scatena il caos e la confusione tra una coppia di Nocera Inferiore e due vigilesse del comando di polizia municipale. Il bilancio è di un uomo e una donna denunciat - facebook.com facebook C’è una sola strada per porre fine allo sconcio che dura da decenni degli arbitri “sgraditi” o meno, una pratica schifosa che di fatto condiziona tutta la classe arbitrale: il SORTEGGIO INTEGRALE, che responsabilizzi e qualifichi la categoria e metta fine a pressi x.com