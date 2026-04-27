Le principali reti televisive italiane stanno rivedendo la programmazione delle fiction e gli orari di prima serata. La decisione, inizialmente annunciata da un dirigente di una grande azienda del settore, si sta ora concretizzando anche sulla rete pubblica. Le modifiche prevedono una riduzione della durata delle fiction e un cambio negli orari di trasmissione, con l’obiettivo di adattarsi alle nuove esigenze di audience e di mercato.

Una nuova strategia sta prendendo forma nel palinsesto televisivo italiano. L’idea, partita da Pier Silvio Berlusconi, trova ora una prima applicazione concreta anche in casa Rai, pronta a modificare gli equilibri della prima serata. A partire dai prossimi giorni, cambieranno gli orari tra access e prime time, con una formula che punta a rendere le serate più snelle e, soprattutto, a evitare chiusure troppo tardive. Il test di Rai1: access più lungo e fiction ridotte. La prima mossa arriva da Rai1, che decide di allungare Affari Tuoi fino alle 22 circa. Subito dopo, spazio a una sola puntata della fiction Roberta Valente: Notaio in Sorrento, con una durata ridotta rispetto agli standard abituali e una chiusura prevista intorno alle 23.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Rai e Mediaset cambiano gli orari fiction più corte e prime time rivoluzionato

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