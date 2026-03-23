REFERENDUM 2026 | GLI SPECIALI RAI MEDIASET E LA7 ECCO TUTTI GLI ORARI

Il 22 e 23 marzo 2026 in Italia si vota. Ma è già tempo di risultati. Ecco tutte le reti e gli orari per seguire lo spoglio in diretta. Su Rai1 alle 14:50 ci sarà uno Speciale del Tg1. Lo speciale, condotto da Paola Cervelli e Francesco Maesano, si concluderà alle 17:15 per lasciare spazio a Vita In Diretta. Tra gli ospiti si segnala Antonio Noto. Ma il racconto sulle reti Rai continua su Rai2 alle 17:00 con uno Speciale del Tg2 fino alle 18:30 circa. Di sera, alle 21:00, andrà in onda uno speciale sempre a cura del Tg2 dedicato al Referendum. A commentare ci sarà anche Livio Gigliuto. Anche Rai3 seguirà lo spoglio in diretta con lo Speciale del Tg3 a partire dalle 14:50. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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