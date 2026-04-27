A Ragusa, i commercialisti hanno avviato un progetto con le scuole della provincia, in collaborazione con la Provincia degli Studi. L’obiettivo è offrire seminari dedicati all’educazione finanziaria e fiscale agli studenti delle scuole secondarie. L’iniziativa, promossa dall’Ordine dei Commercialisti e dalla Provincia degli Studi, prevede incontri formativi condotti dai professionisti nelle classi delle diverse istituzioni scolastiche.

? Cosa sapere L'Odcec di Ragusa e la Provveditora agli Studi avviano il Progetto Scuola-Università.. I professionisti terranno seminari su educazione finanziaria e fiscale nelle scuole della provincia.. Michelangelo Aurnia e il consiglio direttivo dell’Odcec di Ragusa hanno incontrato Daniela Mercante, provveditora agli Studi, per avviare un protocollo operativo tra l’Ordine dei commercialisti e le scuole della provincia. L’incontro, che ha la partecipazione attiva della vicepresidente Tiziana Vitale, del tesoriere Luca Genovese, della consigliera Patrizia Caccamo e della presidente del Cpo Edvige La Rosa, ha segnato il via ufficiale a una strategia di avvicinamento tra il mondo delle professioni contabili e il percorso formativo degli studenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ragusa: i commercialisti entrano nelle scuole per formare i giovani

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