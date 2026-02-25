Gli occhiali digitali che simulano la guida sotto sostanze entrano nelle scuole

Una simulazione immersiva per capire in modo tangibile cosa significa mettersi alla guida in condizioni psicofisiche compromesse. È quella che gli occhiali Real hanno dato a oltre 350 studenti di 5 istituti superiori della provincia di Monza e Brianza per il progetto "Mobilità Sicura MB" realizzato dalla Provincia in collaborazione con la presidenza del consiglio dei ministri che lo ha finanziato e la polizia provinciale. L'obiettivo era promuovere la sicurezza stradale e prevenire la guida sotto l'effetto di alcol e sostanze, in particolare durante la notte. In pratica gli occhiali utilizzano speciali lenti ottiche per alterare la percezione visiva, simulando gli effetti dell'ebbrezza senza rischi reali. Distorcono la vista, riducono il campo visivo, rallentano i riflessi e sdoppiano le immagini per educare sui pericoli dell'abuso di alcol. Una simulazione quest'ultima, molto gradita agli studenti che nei questionari gli hanno dato quasi il massimo del punteggio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Guida sotto l’influenza di sostanze: il dibattito sul limite tra libertà e rischio per la sicurezza stradaleLa Corte Costituzionale ha deciso che guidare sotto l’effetto di droghe è reato solo se si dimostra che si mette a rischio la sicurezza sulle strade.

Pellai ai docenti: “Non assegnate attività digitali da svolgere a casa”. L’Europa e la riduzione del digitale nelle scuoleUn recente intervento ai docenti invita a limitare le attività digitali da svolgere a casa, evidenziando la crescente presenza di strumenti online nelle scuole.

