Gli psicologi entrano nelle scuole di Roma e del Lazio | dalla Regione un milione per il progetto

In diverse scuole di Roma e del Lazio sono stati introdotti degli psicologi, grazie a un finanziamento di un milione di euro stanziato dalla Regione. Questi professionisti sono disponibili non solo per gli studenti ma anche per genitori, insegnanti, dirigenti e personale scolastico, offrendo supporto e consulenza. La presenza degli psicologi mira a favorire il benessere e la gestione delle dinamiche scolastiche in modo diretto e pratico.

Approvato lo stanziamento di 400mila euro per il 2026 e 750mila euro per il 2027. L'intervento avrà una prima fase sperimentale di tre anni Uno psicologo a disposizione degli studenti delle scuole di Roma e del Lazio, ma anche di genitori, insegnanti, dirigenza e personale tecnico-amministrativo e ausiliario. Dopo l’approvazione della proposta di legge, ora la Regione muove i primi passi per attuarla. La giunta ha, infatti, approvato una delibera per una variazione di bilancio, con lo stanziamento di 400mila euro per il 2026 e 750mila euro per il 2027. Il servizio, da attivare nelle scuole di ogni ordine e grado, prevede un supporto psicologico in prima battuta per studenti e studentesse, ma anche per genitori, insegnanti, dirigenza e personale tecnico-amministrativo e ausiliario. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Nelle scuole di Latina e del Lazio arriva lo psicologo: dalla Regione via libera al progetto Nelle scuole di Frosinone arriva lo psicologo: dalla Regione via libera al progettoNelle scuole del Lazio e quindi anche della nostra prrovincia di Frosinone arriva lo psicologo. Altri aggiornamenti su Gli psicologi entrano nelle scuole di.... Nelle scuole di Roma e del Lazio arriva lo psicologo: dalla Regione via libera al progettoNelle scuole di Roma e del Lazio arriva lo psicologo. Il consiglio regionale ha approvato la proposta di legge a prima firma del consigliere di Forza Italia Cosmo Mitrano, che punta a portare nelle ... romatoday.it Lazio. Psicologi nelle scuole? I presidi: Un aiuto per i ragazzi e le classi intereÈ positivo il primo bilancio sulla funzione degli psicologi all’interno delle scuole. Lo dimostra una indagine condotta tra i dirigenti scolastici, che sarà presentata giovedì in Campidoglio: Nel 97% ... quotidianosanita.it