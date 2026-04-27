Ragazzo 14enne accoltellato a Milano in via Amoretti era con amici | ricoverato in codice rosso al Niguarda

Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello in via Amoretti a Milano mentre era insieme ad alcuni amici. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno trasferito all’ospedale Niguarda in codice rosso. La polizia sta indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica e identificare eventuali responsabili. La vittima è sotto osservazione medica, ma le sue condizioni sono gravi.

Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato in via Amoretti a Milano mentre si trovava con alcuni amici: raggiunto da più colpi, è ora ricoverato.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ragazzo 14enne accoltellato a Milano in via Amoretti, era con amici: ricoverato in codice rosso al Niguarda Notizie correlate Terrore a Quarto Oggiaro: 14enne accoltellato, è in codice rosso? Cosa sapere Un 14enne è stato ferito da coltellate in via Carlo Amoretti a Quarto Oggiaro. Sangue sul bus: 14enne accoltellato, in codice rosso all'ospedaleIn piazza Pallavicini è intervenuta la polizia, il ragazzino è stato soccorso e portato al Villa Scassi in gravi condizioni Violenza a bordo di un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serata di sangue a Milano, ragazzino di 14 anni accoltellato per strada: è grave; Milano, 14enne accoltellato per strada: è in gravi condizioni; Shock in strada, 14enne accoltellato da baby gang: è gravissimo; Ragazzo di 14 anni accoltellato per strada a Milano: è in gravi condizioni. Si cercano gli aggressori. Accoltellato un 14enne a Milano: trasportato d’urgenza al Niguarda, le sue condizioniIl 14enne accoltellato è stato trovato a terra in via Carlo Amoretti con diverse ferite da arma da taglio ed è stato trasportato in codice rosso al Niguarda di Milano. Le indagini sono in corso. notizie.it 14enne accoltellato in strada: orrore tra i passantiUna serata qualunque, poi l’aggressione improvvisa. In pochi istanti la strada si trasforma in scena di violenza, con un ragazzo a terra e la corsa disperata ... thesocialpost.it Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche del 14enne turista danese disperso da venerdì nello specchio di mare antistante il Lido di Noto. Dopo cinque giorni di operazioni senza sosta, il corpo del ragazzo è stato individuato e recuperato dai sommozz - facebook.com facebook #Noto, trovato il corpo del 14enne danese #disperso. Era incastrato tra gli scogli. Il ragazzo era stato inghiottito dalle onde venerdì scorso davanti all'amica coetanea @TgrRai #IoSeguoTgr x.com