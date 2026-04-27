Ragazzo 14enne accoltellato a Milano in via Amoretti era con amici | ricoverato in codice rosso al Niguarda

Da virgilio.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello in via Amoretti a Milano mentre era insieme ad alcuni amici. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno trasferito all’ospedale Niguarda in codice rosso. La polizia sta indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica e identificare eventuali responsabili. La vittima è sotto osservazione medica, ma le sue condizioni sono gravi.

Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato in via Amoretti a Milano mentre si trovava con alcuni amici: raggiunto da più colpi, è ora ricoverato.🔗 Leggi su Virgilio.it

ragazzo 14enne accoltellato a milano in via amoretti era con amici ricoverato in codice rosso al niguarda
© Virgilio.it - Ragazzo 14enne accoltellato a Milano in via Amoretti, era con amici: ricoverato in codice rosso al Niguarda

Notizie correlate

Terrore a Quarto Oggiaro: 14enne accoltellato, è in codice rosso? Cosa sapere Un 14enne è stato ferito da coltellate in via Carlo Amoretti a Quarto Oggiaro.

Sangue sul bus: 14enne accoltellato, in codice rosso all'ospedaleIn piazza Pallavicini è intervenuta la polizia, il ragazzino è stato soccorso e portato al Villa Scassi in gravi condizioni Violenza a bordo di un...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Serata di sangue a Milano, ragazzino di 14 anni accoltellato per strada: è grave; Milano, 14enne accoltellato per strada: è in gravi condizioni; Shock in strada, 14enne accoltellato da baby gang: è gravissimo; Ragazzo di 14 anni accoltellato per strada a Milano: è in gravi condizioni. Si cercano gli aggressori.

ragazzo 14enne accoltellato aAccoltellato un 14enne a Milano: trasportato d’urgenza al Niguarda, le sue condizioniIl 14enne accoltellato è stato trovato a terra in via Carlo Amoretti con diverse ferite da arma da taglio ed è stato trasportato in codice rosso al Niguarda di Milano. Le indagini sono in corso. notizie.it

ragazzo 14enne accoltellato a14enne accoltellato in strada: orrore tra i passantiUna serata qualunque, poi l’aggressione improvvisa. In pochi istanti la strada si trasforma in scena di violenza, con un ragazzo a terra e la corsa disperata ... thesocialpost.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.