Uomo accoltellato in zona Tempio nella notte si cercano gli aggressori

Questa notte in zona Tempio un uomo è stato accoltellato durante una lite. Le cause dello scontro restano ancora sconosciute, e ora le forze dell’ordine cercano gli aggressori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la vittima in ospedale. Le indagini sono in corso per capire cosa abbia scatenato la rissa e chi siano i responsabili.

Una lite, della quale al momento non si conoscono le cause, è degenerata in un tentato omicidio nel corso della notte appena trascorsa. Un uomo di 36 anni, di nazionalità romena, si trova infatti ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Civile di BaggiovaraIl teatro.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Tempio Uomo Notte di aggressioni, liti e risse a Milano a Capodanno: un uomo accoltellato in zona Wagner Nella notte di Capodanno a Milano, si sono verificati diversi episodi di aggressione e risse, culminati in un episodio grave in via dei Gracchi, zona Wagner, intorno alle 3. Investito nella notte nella zona sud di Verona: uomo portato d'urgenza in ospedale La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Tempio Uomo Argomenti discussi: In tre lo accerchiano e lo accoltellano in testa e nell'addome: la brutale violenza nella notte a Milano; Accoltellato un ragazzo di 23 anni in zona Bocconi: Mi hanno aggredito tre sconosciuti; 22enne uccisa con una coltellata dal fratello, lite scoppiata per il cane; Uomo accoltellato in autostazione, individuato l’aggressore: Ha agito per gelosia. Rissa a coltellate e lanci di pietre a Porta Capuana, 29enne pugnalato: 2 arresti in zona rossaRissa a coltellate a Porta Capuana: ferito 29enne. Arrestati dai carabinieri un 26enne e un 31enne. msn.com Napoli, accoltellato a Porta Capuana: uomo graveA Napoli, un uomo è stato accoltellato nel pomeriggio a Porta Capuana da due connazionali, riportando gravi ferite. cronachedellacampania.it Napoli, pomeriggio di sangue a Porta Capuana, uomo accoltellato. I carabinieri lo arrestano. Testimone invia segnalazione a Borrelli (Avs): “Scene da far west inaccettabili, servono controlli costanti e pene certe” - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.