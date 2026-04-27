Raffallea Fico e Armando Izzo insieme la foto sui social | l'ipotesi del ritorno di fiamma tra i due ex

Su social network è apparsa una foto che ritrae insieme Raffaella Fico e Armando Izzo, poco dopo che si sono separati. La presenza dei due insieme ha suscitato curiosità tra gli utenti, considerando le voci riguardanti una possibile riconciliazione. La foto mostra i due in un momento informale, senza ulteriori dettagli sulla loro relazione attuale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai diretti interessati.

Armando Izzo e Raffaella Fico sono stati avvistati insieme dopo la rottura e le recenti indiscrezioni sul conto del calciatore. I due ex hanno trascorso una giornata in un agriturismo a Teano (Caserta) insieme ad alcuni amici: che sia l'occasione per un ritorno di fiamma?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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