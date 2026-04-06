Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati, come riportato nella rubrica di cronaca rosa, e la stessa Fico ha confermato la fine della relazione. Secondo quanto scritto, Izzo avrebbe riappacificato con l'ex moglie, con un ritorno di fiamma. La notizia circola tra le pagine di gossip e viene condivisa attraverso commenti e aggiornamenti pubblicati online.

Raffaella Fico e Armando Izzo si sono lasciati e lo racconta nella ‘Rubrichissima’ della sua newsletter, Gabriele Parpiglia, giornalista che per primo lo scorso ottobre confermò la gravidanza della showgirl e la decisione del calciatore del Monza di lasciare la moglie per lei, affrontando anche una battaglia legale per via di un divorzio non ancora avvenuto. “Poco prima di Pasqua Armando Izzo ha scelto di chiudere la storia con Raffaella Fico in modo netto e in parallelo ha recuperato i rapporti con l’ex moglie: i due però non sono tornati insieme” scrive Parpiglia: “Ma dopo la guerra, oggi tra loro il clima è disteso. E chi li conosce parla di “pace e ritorno di fiamma””. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È finita tra Raffaella Fico e Armando Izzo: “Lui alla fine ha fatto pace con l’ex moglie con ritorno di fiamma”

È finita tra Raffaella Fico e Armando Izzo: "Lui ha fatto pace con la ex moglie". Cosa sta succedendoIl calciatore del Monza avrebbe chiuso la storia con la showgirl per poi riavvicinarsi alla ex moglie: i dettagli raccontati da Gabriele Parpiglia...

Raffaella Fico è tornata single? Con Armando Izzo è già finita? Scoppia il gossip, ma lui fa una scelta drasticaVoci, sospetti e mezze smentite: intorno alla relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo, nelle ultime settimane, si è addensata più di una nuvola.

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Secondo quanto riporta #GabrieleParpiglia nella sua newsletter #RaffaellaFico e #ArmandoIzzo si sarebbero lasciati: "Armando Izzo ha scelto di chiudere la storia con Raffaella Fico in modo netto e in parallelo ha recuperato i rapporti con l'ex moglie: i due per facebook