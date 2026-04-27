Un pranzo in agriturismo e una foto condivisa sui social hanno riacceso l’attenzione su Raffaella Fico e Armando Izzo, che sono di nuovo insieme. La loro presenza nel post ha portato i follower a parlare di un possibile ritorno di fiamma. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali, ma l’immagine ha suscitato curiosità tra gli utenti della rete.

Un pranzo in agriturismo, una foto condivisa sui social e torna l’attenzione su Raffaella Fico e Armando Izzo. I due sono stati avvistati insieme domenica 26 aprile a Teano, in provincia di Caserta, alimentando le ipotesi su un possibile ritorno di fiamma. Dopo la recente rottura, gli ex si sono ritrovati nello stesso contesto, circondati da amici e familiari, in occasione di una Prima Comunione. Lo scatto, rilanciato sui social da Deianira Marzano, mostra entrambi presenti alla festa, anche se posizionati a distanza l’uno dall’altra. Resta da capire se si sia trattato di una semplice coincidenza legata a un’amicizia comune oppure di un primo segnale di riavvicinamento.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Raffaella Fico e Armando Izzo di nuovo insieme, la segnalazione sul ritorno di fiamma

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