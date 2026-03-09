Domani, martedì 10 marzo, Jannik Sinner affronterà João Fonseca negli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells. L’incontro rappresenta un momento importante per il torneo e mette in campo due giocatori pronti a confrontarsi su un palcoscenico di grande rilievo. La partita segna anche l’inizio di una possibile nuova rivalità tra i due atleti.

Un incrocio intrigante, non privo di insidie. Jannik Sinner sfiderà domani, martedì 10 marzo, il brasiliano João Fonseca negli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano, l’azzurro si è guadagnato l’accesso a questo turno battendo con facilità il canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 6-3 6-2. Altrettanto convincente è stata la prestazione di Fonseca, che ha superato il turno con un netto 6-2 6-3. Non esistono precedenti tra i due e, considerando il percorso agonistico di Sinner, i primi confronti con avversari di grande talento non sono sempre stati semplici. Viene in mente il caso recente della sfida di Doha contro il ceco Jakub Menšík. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner vs Joao Fonseca: l’inizio di una nuova rivalità? L’italiano patisce le ‘prime volte’

