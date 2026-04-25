Forza Nuova alla Rocca delle Caminate don Appi ‘arrabbiatissimo’ | Non sono stato avvisato Gravi provvedimenti

Nella mattina di oggi, si è svolto presso un circolo Acli nei locali della parrocchia di Fiordinano un congresso di Forza Nuova, inizialmente programmato a Predappio. Il parroco del paese, don Franco Appi, si è detto molto arrabbiato perché non era stato avvisato dell’evento. La partecipazione di Forza Nuova ha suscitato reazioni di fastidio tra alcuni residenti e rappresentanti della parrocchia.

Forlì, 25 aprile 2026 - Si definisce "arrabbiatissimo", don Franco Appi, parroco di Fiordinano, a Rocca delle Caminate: nel circolo Acli che si trova nei locali di proprietà della parrocchia, infatti, questa mattina si è tenuto il congresso di Forza Nuova inizialmente previsto a Predappio. "Io sono responsabile del circolo – ha spiegato Appi – e c'è bisogno della mia firma per ogni evento che vi si tiene. Così non è stato: nessuno mi ha avvisato e io non ne sapevo niente". Secondo Appi, i valori di Forza Nuova sono inconciliabili con quelli della Chiesa: "Noi siamo democratici e ogni democrazia si fonda sui diritti umani". Ora Appi, dopo un confronto con il vescovo Livio Corazza e con la direzione regionale dei circoli Acli, annuncia "provvedimenti gravi" contro la direzione del circolo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Forza Nuova alla Rocca delle Caminate, don Appi ‘arrabbiatissimo’: “Non sono stato avvisato. Gravi provvedimenti” Notizie correlate Rinviata a data da destinarsi l'apertura di Rocca delle CaminateRispetto a quanto comunicato mercoledì, viene illustrato in una nota, “sono stati riscontrati alcuni spazi del parco interessati da condizioni di... Leggi anche: Con la bella stagione riapre Rocca delle Caminate: castello visitabile nei fine settimana Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lo sfregio al 25 aprile, l’onda nera a Predappio: È finito l’antifascismo; Legend of the Seas svela i suoi punti di forza, fra nuovi spettacoli ed esperienze culinarie; 25 aprile a Predappio, Avs: Contro la provocazione neofascista. Forza Nuova alla Rocca delle Caminate, don Appi 'arrabbiatissimo': Non sono stato avvisato. Gravi provvedimenti25 aprile, il convegno del movimento di estrema destra si è alla fine tenuto in un circolo Acli poco distante da Predappio. Il vescovo Corazza: Appoggio pienamente la posizione del parroco don Franco ... msn.com Predappio, Forza Nuova alla fine arriva: convegno e comizio. Non vogliono farci parlareUna cinquantina guidati da Roberto Fiore negli spazi privati del circolo Acli a Rocca delle Caminate: Qua non c’è odio e nemmeno saluti romani ... ilrestodelcarlino.it Il convegno di Forza Nuova nei pressi di Predappio si sta svolgendo, inizialmente vietato nella cittadina dove è nato Mussolini, Roberto Fiore ha portato "i suoi" a Rocca delle Caminate - facebook.com facebook Il convegno di Forza Nuova nei pressi di Predappio si sta svolgendo, inizialmente vietato nella cittadina dove è nato Mussolini, Roberto Fiore ha portato "i suoi" a Rocca delle Caminate x.com