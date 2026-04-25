Convegno di Forza Nuova a Rocca delle Caminate la reazione di don Appi | video

Da ilrestodelcarlino.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un parroco ha espresso sentimenti di costernazione e rabbia dopo che un convegno organizzato da un movimento di estrema destra si è svolto in un circolo di sua gestione, nel giorno in cui si celebra la Liberazione. L’evento si è tenuto a Rocca delle Caminate e ha suscitato reazioni da parte del sacerdote, che ha commentato pubblicamente la situazione attraverso un video.

"Sono costernato e arrabbiatissimo", dice il parroco dopo che il movimento di estrema destra ha tenuto un convegno del giorno in cui si festeggia la Liberazione, in un circolo di cui il don è responsabile. "Non sono stato avvisato, prenderemo provvedimenti".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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