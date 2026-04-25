Convegno di Forza Nuova a Rocca delle Caminate la reazione di don Appi | video

Un parroco ha espresso sentimenti di costernazione e rabbia dopo che un convegno organizzato da un movimento di estrema destra si è svolto in un circolo di sua gestione, nel giorno in cui si celebra la Liberazione. L’evento si è tenuto a Rocca delle Caminate e ha suscitato reazioni da parte del sacerdote, che ha commentato pubblicamente la situazione attraverso un video.

"Sono costernato e arrabbiatissimo", dice il parroco dopo che il movimento di estrema destra ha tenuto un convegno del giorno in cui si festeggia la Liberazione, in un circolo di cui il don è responsabile. "Non sono stato avvisato, prenderemo provvedimenti".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Convegno di Forza Nuova a Rocca delle Caminate, la reazione di don Appi: video Notizie correlate Forza Nuova alla Rocca delle Caminate, don Appi ‘arrabbiatissimo’: “Non sono stato avvisato. Gravi provvedimenti”Forlì, 25 aprile 2026 - Si definisce "arrabbiatissimo", don Franco Appi, parroco di Fiordinano, a Rocca delle Caminate: nel circolo Acli che si trova... Rinviata a data da destinarsi l'apertura di Rocca delle CaminateRispetto a quanto comunicato mercoledì, viene illustrato in una nota, “sono stati riscontrati alcuni spazi del parco interessati da condizioni di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La Prefettura vieta il convegno sulla fine dell’antifascismo organizzato da Forza Nuova il 25 aprile a Predappio; Il 25 aprile e l’ignobile convegno di Forza Nuova a Predappio; Predappio, sfregio al 25 aprile: Forza Nuova organizza il convegno La fine dell’antifascismo; Non si farà la manifestazione di Forza Nuova prevista il 25 aprile. Forza Nuova alla Rocca delle Caminate, don Appi ‘arrabbiatissimo’: Non sono stato avvisato. Gravi provvedimenti25 aprile, il convegno del movimento di estrema destra si è alla fine tenuto in un circolo Acli poco distante da Predappio. Il vescovo Corazza: Appoggio pienamente la posizione del parroco don Franco ... ilrestodelcarlino.it 25 aprile a Predappio, la Prefettura vieta il convegno di Forza Nuova La fine dell’anti-fascismoIl giorno dopo, sempre a Predappio, come ogni anno si svolge il corteo dei nostalgici che commemora la morte di Mussolini ... blitzquotidiano.it Il convegno di Forza Nuova nei pressi di Predappio si sta svolgendo, inizialmente vietato nella cittadina dove è nato Mussolini, Roberto Fiore ha portato "i suoi" a Rocca delle Caminate - facebook.com facebook Il convegno di Forza Nuova nei pressi di Predappio si sta svolgendo, inizialmente vietato nella cittadina dove è nato Mussolini, Roberto Fiore ha portato "i suoi" a Rocca delle Caminate x.com