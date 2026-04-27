Raccordo Terni-Orte motrice di un mezzo pesante in fiamme | traffico in tilt e nube densa in aria

Un incendio ha interessato la motrice di un camion lungo il raccordo autostradale Terni-Orte, poco prima dello svincolo per la città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme, mentre il traffico ha subito rallentamenti e code. Una colonna di fumo si è sollevata dall’incendio, rendendo visibile la nube in aria. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause dell’incendio.

Un incendio si è sviluppato nella motrice di un mezzo pesante lungo il raccordo autostradale Terni-Orte, poco prima dello svincolo per il capoluogo. I vigili del fuoco del comando provinciale di Terni sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi – lunedì 27 aprile – per spegnere le fiamme e.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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