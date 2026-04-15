Raccordo Terni-Orte autocarro in fiamme e nube di fumo visibile a distanza

Un incendio ha coinvolto un autocarro lungo il raccordo Terni-Orte, tra le uscite di Capitone e Narni scalo in direzione Terni. Le fiamme hanno prodotto una colonna di fumo visibile a distanza, attirando l'attenzione dei passanti e delle forze dell'ordine presenti sul posto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un incendio si è sviluppato da un autocarro lungo il raccordo Terni-Orte, tra le uscite di Capitone e Narni scalo (direzione Terni). I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi – mercoledì 15 aprile – per spegnere le fiamme divampate dal mezzo. Gli operatori del 118 sono accorsi.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Maxi incendio: capannone avvolto dalle fiamme, colonna di fumo visibile a distanzaUna densa colonna di fumo si è alzata questa mattina, venerdì 27 febbraio, sopra Manzano. Incendio nel Milanese, fiamme nell'area residenziale: il fumo visibile a chilometri di distanzaUn incendio di dimensioni considerevoli è scoppiato all'alba di sabato 4 aprile a Canegrate, hinterland nord ovest di Milano. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Slalom fra i cantieri del raccordo Terni-Orte e la gita di Pasquetta diventa una passione; Rato: incidente in galleria a Montoro. Auto prende fuoco. Carreggiata chiusa verso Terni; Auto prende fuoco dopo l’incidente in galleria -; Raffica di incidenti. Donna investita da auto pirata, centauro in ospedale dopo lo schianto. Auto esce di strada e prende fuoco sulla superstrada tra Orte e Terni, donna salva per miracolo (FOTO)Tragedia sfiorata questo pomeriggio dove è intervenuto anche l'elisoccorso TERNI - Un’auto in fiamme lungo il raccordo tra Orte e Terni ha provocato momenti ... etrurianews.it Narni, raccordo Terni Orte: camion sbanda e perde il carico, traffico in tiltNARNI Camion perde il carico sul raccordo Terni Orte. Coda chilometrica e automobilisti esasperati. Il tam tam parte sui social. L'incidente è avvenuto in direzione ... ilmessaggero.it : - Mattinata complicata lunedì a Terni: un trasporto eccezionale è rimasto bloccato lungo la rampa che da via Eroi dell’Aria conduce al raccordo Terni-Orte. La rampa facebook