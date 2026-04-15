Raccordo Terni-Orte auto in fiamme e donna soccorsa e trasportata con l' elisoccorso

Un'auto ha preso fuoco lungo il raccordo Terni-Orte, tra le uscite di Capitone e Narni scalo, in direzione Terni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un'eliambulanza ha trasportato una donna ferita in ospedale. La viabilità è stata temporaneamente rallentata a causa dell’incendio e delle operazioni di spegnimento. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle cause dell’incendio o sulle condizioni della donna.

Un incendio si è sviluppato da un'autovettura lungo il raccordo Terni-Orte, tra le uscite di Capitone e Narni scalo (direzione Terni). I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi – mercoledì 15 aprile – per spegnere le fiamme divampate dal mezzo uscito dalla sede stradale, per.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Raccordo Terni-Orte, autocarro in fiamme e nube di fumo visibile a distanzaUn incendio si è sviluppato da un autocarro lungo il raccordo Terni-Orte, tra le uscite di Capitone e Narni scalo (direzione Terni). Camion si ribalta sul raccordo Terni-Orte, traffico bloccatoL’incidente nella mattinata di oggi, 4 aprile: sul posto i vigili del fuoco e i medici del 118, intervenuto anche l’elisoccorso Incidente stradale... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Rato: incidente in galleria a Montoro. Auto prende fuoco. Carreggiata chiusa verso Terni; Scontro in galleria, auto a metano avvolta dalle fiamme: bloccato il Rato in direzione di Terni; Auto prende fuoco dopo l’incidente in galleria -; Raffica di incidenti. Donna investita da auto pirata, centauro in ospedale dopo lo schianto. Auto esce di strada e prende fuoco sulla superstrada tra Orte e Terni, donna salva per miracolo (FOTO)Tragedia sfiorata questo pomeriggio dove è intervenuto anche l'elisoccorso TERNI - Un’auto in fiamme lungo il raccordo tra Orte e Terni ha provocato momenti ... etrurianews.it Incidente sul RATO, ustionata una donnaStava percorrendo il raccordo Terni-Orte in direzione di Terni, poco dopo lo svincolo di Narni scalo ha perso il controllo dell'auto che è uscita di strada e ha preso fuoco. La donna che era alla guid ... rainews.it Auto in fiamme esce di strada lungo il raccordo Terni-Orte: arriva l'elisoccorso L'ARTICOLO: https://www.umbria24.it/cronaca/auto-in-fiamme-esce-di-strada-lungo-il-raccordo-terni-orte-arriva-lelisoccorso/ facebook