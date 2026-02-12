Dagli oli esausti al biocarburante | a Ferrara recuperate 118 tonnellate di materiali

A Ferrara, con la collaborazione di Hera e Chef Express, sono stati recuperati 118 tonnellate di oli vegetali esausti. Gli oli usati dai ristoranti di Roadhouse e Calavera vengono trasformati in biocarburante, contribuendo a una mobilità più sostenibile. Il processo dimostra come il lavoro di squadra possa ridurre lo spreco e dare nuova vita ai materiali di scarto.

A Ferrara gli oli vegetali esausti Roadhouse e Calavera alimentano la mobilità sostenibile. Grazie alla collaborazione con il gruppo Hera, Chef express e i suoi marchi di ristorazione nel 2025 hanno recuperato complessivamente 118 tonnellate di oli alimentari esausti destinati diventare biocarburante. Si tratta di un importante contributo alla transizione ecologica dei trasporti, uno dei settori dove è più complessa la sfida della decarbonizzazione. Il biocarburante ricavato dagli Ove complessivamente raccolti nel 2025, ha, infatti, consentito una mancata emissione, lungo l'intera filiera, di 334 tonnellate equivalenti di Co2 rispetto alla medesima produzione da fonti fossili: un contributo alla qualità dell'aria pari a circa 3346 alberi a medio fusto.

