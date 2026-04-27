Racale corsa a due | Salsetti per la riconferma Parata per la discontinuità

A Racale si configura una sfida tra due candidati per le prossime elezioni amministrative. Il sindaco uscente tenta la riconferma, sostenuto dal proprio gruppo, mentre un altro candidato si presenta come alternativa, puntando a una discontinuità rispetto all’attuale amministrazione. La corsa si concentra sulla presentazione delle liste e sulla scelta degli elettori, con le candidature ufficializzate in vista del voto.

RACALE – Alla fine sarà una corsa a due quella per le amministrative di Racale: come atteso, alla vigilia della presentazione delle liste, la sicurezza era la presenza del sindaco uscente, Antonio Salsetti, che corre per il secondo mandato consecutivo e che rappresenta la continuità del gruppo.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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