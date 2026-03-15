Racale al voto | si va verso una riedizione della sfida tra Salsetti e Gaetani

A Racale, le elezioni comunali si avvicinano e i cittadini sono chiamati a votare il 24 e 25 maggio. La campagna elettorale si concentra principalmente sulla possibile riconferma del sindaco uscente e sulla sfida tra due principali candidati. Le liste e i programmi sono stati presentati, e il dibattito pubblico si concentra sui temi locali. La consultazione rappresenta un momento importante per il futuro del paese.

Nell’appuntamento dei prossimi 24 e 25 maggio il sindaco uscente pronto a ricandidarsi per tentare il bis, con il capogruppo di minoranza che dovrebbe riprovare a guidare l’alternativa RACALE – Tempo di amministrative a Racale, centro che risulta tra quelli inseriti nell’elenco dei comuni chiamati a rinnovare sindaco e consiglio comunale i prossimi 24 e 25 maggio. E sarà un appuntamento importante, perché il primo senza la figura di Donato Metallo, che aveva dato forma al progetto di “Io Amo Racale”, che da tre consiliature guida la comunità locale. Dopo i due mandati da primo cittadino del compianto Metallo e il primo di Antonio Salsetti, che ha raccolto nel 2020 idealmente il testimone, si torna alle urne. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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