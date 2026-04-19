Amministrative a Racale | Salsetti in campo per il bis Due possibili sfidanti

A una settimana dalla scadenza per la presentazione delle liste e la conferma delle candidature, a Racale si delineano già alcune ipotesi di sfide elettorali. L’attuale sindaco si ripresenta per un secondo mandato, mentre due possibili avversari hanno annunciato la loro intenzione di candidarsi. Restano ancora da definire alcuni dettagli sulle liste e sui candidati ufficiali, lasciando incerte le dinamiche che caratterizzeranno le prossime settimane di campagna.

RACALE – Una sfida a due, forse a tre: c’è ancora incertezza a Racale, a una settimana dalla consegna delle liste per le amministrative e alla ufficializzazione delle candidature, per capire chi saranno i protagonisti della campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale.O meglio, una.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Racale al voto: si va verso una riedizione della sfida tra Salsetti e GaetaniNell’appuntamento dei prossimi 24 e 25 maggio il sindaco uscente pronto a ricandidarsi per tentare il bis, con il capogruppo di minoranza che... Gunther a WrestleMania 42: i possibili sfidanti per il suo matchIl percorso di Gunther verso uno dei più grandi palcoscenici della WWE rimane ancora incerto, catturando l’attenzione degli appassionati che...