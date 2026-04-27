Il Quirinale scrive al ministero della Giustizia chieste informazioni sul caso Minetti

Il Quirinale ha inviato una comunicazione al ministero della Giustizia, richiedendo informazioni sul caso Minetti. La richiesta mira a ottenere dettagli utili a verificare la fondatezza di alcune circostanze legate alla vicenda. La nota è stata inviata con una formulazione che indica urgenza e necessità di chiarimenti, senza ulteriori specifiche sui contenuti o sui soggetti coinvolti.

L’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della Giustizia. «In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Il Quirinale scrive al ministero della Giustizia, chieste informazioni sul caso Minetti Notizie correlate Caso Petrecca, Quirinale a Lilli Gruber: “Mai chieste sanzioni ai giornalisti RAI, sono ricostruzioni false”Il Quirinale respinge come "falsa e lesiva" l'accusa di aver chiesto sanzioni a telecronisti RAI. Leggi anche: Referendum giustizia, il ministero scrive all'Anm: «Fornisca i nomi di chi finanzia comitato del No» Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Legnano pronta a scrivere La Storia di un trionfo e nell'850esimo della battaglia sale da Mattarella al Quirinale (Foto); Uccisioni di lupi, appello al Quirinale: Non sono casi isolati, serve una risposta forte delle istituzioni; Premio per i rimpatri, nuovo pasticcio in maggioranza: salta l’emendamento correttivo; Decreto Sicurezza bloccato da Mattarella, governo corre ai ripari con nuovo decreto. Dopo la grazia, il Quirinale scrive al ministero della Giustizia: Fare verifiche su Nicole MinettiIl presidente Mattarella chiede con urgenza la verifica della fondatezza di indiscrezioni pubblicate da Il Fatto Quotidiano ... huffingtonpost.it Il Quirinale scrive al ministero della Giustizia, chieste informazioni sul caso MinettiL'ufficio stampa del Quirinale comunica che la presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al ministero della Giustizia: In riferimento al decreto di concessione dell ... ansa.it ***Caso Bifulco, dopo 22 anni la battaglia arriva al Colle: lo Studio Maior scrive a Mattarella e Nordio Una ferita aperta dal 2004 e una richiesta di giustizia che ora bussa alle porte del Quirinale. Lo Studio Associati Maior, per conto di Giuseppe Bifulco, ha inv - facebook.com facebook "Pieno rispetto a te, Giorgia, e a tutta l'Italia. I propagandisti russi, miserabili, non riusciranno certo a deviare le persone la cui bussola è la difesa degli interessi nazionali del proprio Paese". Lo scrive su X in italiano il presidente ucraino, Volodymyr Zelensk x.com