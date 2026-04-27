Qui a Napoli rubano persino le palme | cittadini contro la nuova ‘moda’ delle foglie tagliate

A Napoli, un episodio di furto di foglie dalle palme delle aiuole pubbliche nel quartiere Vomero ha attirato l’attenzione. La denuncia è arrivata sui social da un ambientalista che ha raccontato di aver notato le foglie tagliate in via Cilea. La vicenda ha suscitato reazioni tra i cittadini, preoccupati per il danneggiamento del patrimonio arboreo locale.

Furto di foglie dalle palme nelle aiuole pubbliche del Vomero. È la denuncia lanciata sui social da Roberto Braibanti, ambientalista e presidente di Gea ETS, che racconta quanto accaduto in via Cilea. Secondo quanto riferito, ignoti avrebbero tagliato e portato via le foglie di alcune palme.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Domenica delle Palme, cambia la viabilità per le processioni. Tutte le info per i cittadiniANCONA - Con la Domenica delle Palme prendono avvio i riti della Settimana Santa e per domenica prossima, 29 marzo, sono previste alcune processioni... Vandalizzate le palme vicino all’Ospedale del Mare, “foglie mutilate per rivenderle, così moriranno”La denuncia dell'associazione Gea e Progetto Valore Verde: "Hanno tagliato le fronde probabilmente per rivenderle. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Napoli, colpo in banca da film: ladri mascherati da attori fuggono dalle fogne; Papa Leone l'8 maggio a Pompei e a Napoli, il programma della visita.