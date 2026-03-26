Domenica delle Palme, alcune processioni si svolgeranno ad Ancona, portando a modifiche alla viabilità cittadina. Le celebrazioni segnano l'inizio dei riti della Settimana Santa e sono previste variazioni nel traffico per domenica 29 marzo. Le autorità hanno comunicato le zone interessate e i percorsi alternativi disponibili per i cittadini durante le processioni.

ANCONA - Con la Domenica delle Palme prendono avvio i riti della Settimana Santa e per domenica prossima, 29 marzo, sono previste alcune processioni ad Ancona, che produrranno modifiche alla viabilità. Alla Parrocchia S. Cuore di Varano e Ponterosso dove per consentire la regolare esecuzione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Domenica delle Palme, cambia la viabilità per le processioni. Tutte le info per i cittadini

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