Vandalizzate le palme vicino all'Ospedale del Mare foglie mutilate per rivenderle così moriranno

La denuncia dell'associazione Gea e Progetto Valore Verde: "Hanno tagliato le fronde probabilmente per rivenderle. Ma quelle potature illegali uccideranno le piante". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il delfino “cammina” con la coda sull’acqua: cos’è il “tail-walking” e perché è così raroUn video rarissimo mostra un delfino che "cammina" in verticale sull'acqua con la coda.