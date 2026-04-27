Questo è il modo più bello di portare il taglio mullet ora

Il taglio mullet sta tornando di tendenza come scelta di stile per molte donne. È disponibile in diverse varianti, con capelli lisci, mossi o ricci, e può essere corto o lungo. Tuttavia, non è un look comunemente visto sulle passerelle di moda, rendendolo una scelta più originale e personale. Questa versione del taglio si distingue per la sua versatilità e per il modo in cui si adatta a diverse texture di capelli.

Il mullet capelli lisci donna e capelli mossi e ricci, corti e lunghi, non è un taglio che troverete facilmente in passerella. Le ultime sfilate di moda non lo hanno inserito nel bagaglio di haircut che ha accessoriato le collezioni delle stagioni 2026 e 2027. Ma è un taglio che esiste ed è affermato, in altri luoghi di tendenza. Sui red carpet e per le strade, tra ragazze di ogni età. E anche ragazzi. Anche Jacob Elordi, uno degli uomini più sexy del momento, lo porta. Nel dizionario dei tagli capelli che hanno fatto e disfatto la storia, con le loro novità rivoluzionarie, che hanno rotto ponti e argini, il mullet ha sicuramente un posto di tutto rilievo.🔗 Leggi su Amica.it

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LOOKERS oggi taglio Mullet su capelli ricci e lunghi ! Vi piace !

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