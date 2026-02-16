Compagnoni bacchetta Marotta | Un addetto ai lavori non può ragionare in questo modo Bastoni? Ora deve fare questo
Maurizio Compagnoni ha criticato duramente Beppe Marotta dopo le sue recenti affermazioni, accusandolo di comportarsi in modo poco professionale. Il noto giornalista ha sottolineato come un dirigente di lungo corso dovrebbe mantenere un atteggiamento più concreto e meno polemico, soprattutto in un momento delicato per il club. Compagnoni ha anche aggiunto che ora bisogna concentrarsi sulle decisioni da prendere e non sulle parole.
Maurizio Compagnoni a Sky Sport ha commentato le parole di Beppe Marotta e ha dato un consiglio a Bastoni dopo quanto accaduto nel derby d'Italia. Di seguito le dichiarazioni del giornalista. «Se si tirano fuori i precedenti non se ne esce più? Anche perché è comprensibile che il tifosissimo ragioni sotto questo punto di vista, però l'addetto ai lavori non può ragionare in questo modo» «Sono d'accordo che la gogna mediatica è esagerata.
