Maurizio Compagnoni ha bacchettato Beppe Marotta dopo le sue ultime dichiarazioni. Poi ha parlato di ciò che dovrebbe fare ora Bastoni. Maurizio Compagnoni a Sky Sport ha commentato le parole di Beppe Marotta e ha dato un consiglio a Bastoni dopo quanto accaduto nel derby d’Italia. Di seguito le dichiarazioni del giornalista. CONTINASSA LIVE, LE ULTIME SULLE PAROLE DI MAROTTA – «Se si tirano fuori i precedenti non se ne esce più? Anche perché è comprensibile che il tifosissimo ragioni sotto questo punto di vista, però l’addetto ai lavori non può ragionare in questo modo» SU BASTONI – «Sono d’accordo che la gogna mediatica è esagerata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Compagnoni bacchetta Marotta: «Un addetto ai lavori non può ragionare in questo modo. Bastoni? Ora deve fare questo»

