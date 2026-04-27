Quello striscione strappato e quell' interrogativo sulla neutralità ideologica nelle scuole

Un dirigente di un partito politico ha chiesto chiarimenti sulla presenza del fascismo nelle scuole, rivolgendosi a MonzaToday. La sua domanda riguarda la presenza di eventuali elementi fascisti all’interno degli istituti scolastici e si inserisce nel contesto di una discussione più ampia sulla neutralità ideologica degli ambienti educativi. Recentemente, uno striscione strappato ha attirato l’attenzione, alimentando il dibattito sulla libertà di espressione e sui valori trasmessi nelle scuole.

“Ma dov’è il fascismo nelle scuole?”. È questa la domanda che Marco Dalle, segretario regionale Lombardia Fiamma Tricolore, ha inviato alla redazione di MonzaToday.Lo striscione strappato Una lettera che nasce dall’evento denunciato dall’Anpi di Muggiò: lo striscione realizzato dal collettivo.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Strappato lo striscione antifa fuori dalla scuola: la denunciaIn occasione del 25 Aprile avevano esposto uno striscione fuori dalla scuola, ma all’indomani lo hanno trovato tagliato. Referendum sulla giustizia, Valditara: controlli nelle scuole sulla par condicioIl ministero dell’Istruzione guidato da Giuseppe Valditara alza il livello di attenzione in vista del referendum sulla giustizia in programma... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Strappato lo striscione antifa fuori dalla scuola: la denuncia; Ferrara, rimosso lo striscione contro l’operato del sindaco: Fabbri schernisce con un meme social; Sindaco quando la smetterai di disturbare? Strappato e rubato lo striscione in piazza Ariostea; Ariostea, rubato il cartello: Strappato dal balcone. Ma lo sostituirò presto. Ferrara, rimosso lo striscione contro l’operato del sindaco: Fabbri schernisce con un meme socialFerrara Non solo suore e vescovo: il sindaco Alan Fabbri ha replicato anche a uno degli oppositori più tenaci degli eventi notturni in piazza Ariostea, il medico Carmelo Cocuzza, che da tempo espone d ... msn.com Tifosi Fano strappano striscione della VR46 durante la partita (sospesa per alcuni minuti) a Rio Salso: multa da 450 euro, nel mirino Valentino RossiTAVULLIA - Il video del blitz di due tifosi granata ha, in breve tempo, fatto il giro dei social: sono entrati in campo, durante a Tavullia Valfoglia - Alma Fano Calcio, partita del campionato di ... corriereadriatico.it Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile lo striscione è stato “strappato e rubato dal mio balcone”, denuncia Cocuzza. Si tratta, aggiunge, dell’unico “simbolo visibile di resistenza contro l’operato del sindaco e della sua giunta in merito ai concerti ed ev - facebook.com facebook