Referendum sulla giustizia Valditara | controlli nelle scuole sulla par condicio

Il ministero dell’Istruzione ha incaricato gli Uffici scolastici regionali di monitorare le scuole in vista del referendum sulla giustizia. Valditara ha annunciato che saranno effettuati controlli per garantire il rispetto della par condicio tra le diverse forze politiche. Le verifiche riguarderanno eventuali materiali o attività che possano influenzare gli studenti o il clima nelle scuole durante il periodo referendario.

Il ministero dell’Istruzione guidato da Giuseppe Valditara alza il livello di attenzione in vista del referendum sulla giustizia in programma domenica e lunedì prossimi. A una settimana dal voto sulla riforma Nordio, il dicastero ha incaricato gli Uffici scolastici regionali di effettuare tutti i dovuti riscontri nel caso in cui arrivino segnalazioni relative al mancato rispetto della par condicio negli incontri che si stanno svolgendo nelle scuole. L’indicazione riguarda in particolare eventuali dibattiti organizzati negli istituti scolastici statali senza un effettivo contraddittorio tra le diverse posizioni in campo. Il ministero chiede... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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