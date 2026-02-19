C' è un pitbull che gira da solo in paese | adesso i residenti hanno paura
Un pitbull marrone e bianca, che si aggira da settimane nel centro di Rezzato, ha fatto scattare l’allarme tra i residenti. La causa è la sua presenza solitaria e visibile in diverse zone del paese, dove spesso si ferma vicino alle abitazioni. La paura aumenta perché il cane appare affamato e spaventato, senza nessuno che si prenda cura di lui. Gli abitanti temono che possa diventare aggressivo, specialmente con bambini o persone che si avvicinano. La situazione resta delicata e preoccupante.
Da settimane una femmina di Pitbull marrone e bianca vaga affamata e impaurita per le strade di Rezzato. Cittadini e volontarie di associazioni locali si sono mobilitati più volte nel tentativo di avvicinarla, ma l’animale, avvistato in diverse zone della città – anche nei pressi di parchi e scuole – scappa ogni volta che qualcuno si avvicina. Finora non ha mai aggredito nessuno. Non sarebbe stata abbandonata, ma il proprietario non è stato ancora rintracciato. Le segnalazioni, che continuano a rimbalzare sulle bacheche del paese, risalgono alla prima volta allo scorso 7 febbraio, quando il Pitbull era stato avvistato vicino a un distributore di carburante in via Garibaldi.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
