Quattro ragazzi su dieci si legano emotivamente ai chatbot | una proposta di legge vuole limitare la memoria dell’IA

Una recente indagine rivela che il 40% degli adolescenti si affida emotivamente ai chatbot, instaurando con loro rapporti che vanno oltre le semplici richieste di aiuto scolastico. Questa tendenza ha portato alcuni legislatori a proporre una legge che mira a ridurre la memoria delle intelligenze artificiali, con l’obiettivo di proteggere la privacy e limitare l’attaccamento emotivo degli utenti. La relazione tra giovani e intelligenza artificiale sta attirando l’attenzione pubblica e politica.

Chiedere aiuto per i compiti era solo l’inizio. Oggi gli adolescenti si confidano con l’intelligenza artificiale come farebbero con un amico, uno psicologo o persino un partner sentimentale. E quattro su dieci ammettono di aver sviluppato un legame emotivo con il bot. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Bimbi nel bosco, Salvini annuncia proposta di legge “per limitare ai casi più estremi la sottrazione dei minori”Il caso dei “bambini del bosco” – ospitati in una comunità dopo la sospensione della responsabilità genitoriale di madre e padre – continua ad... Stop ai social sotto i 14 anni e addio all’anonimato: la proposta di legge del Veneto per tutelare i ragazzi raccontata da chi l’ha ideataIl Veneto prova a tracciare un confine netto tra i minori e la “giungla” dei social network con una proposta di legge statale, presentata l’8 aprile... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Gioco d’azzardo, a rischio un milione di adolescenti; L'insicurezza sul lavoro aumenta soprattutto tra i giovani; Un primo posto assoluto in Italia e quattro medaglie: gli studenti salentini trionfano in Fisica e in Cybersicurezza; NeoConnessi, gli effetti dell’educazione digitale su studenti, famiglie e scuola. Dubbi o confidenze amorose? Quattro giovani su dieci si affidano all’IA (e uno su dieci rischia di innamorarsi davvero)Dimenticate i bigliettini anonimi, i consigli dell’amico più stretto o le lettere scritte a mano. Al giorno d’oggi, Cupido sta gradualmente lasciando il posto all’algoritmo. Specialmente tra le nuove ... tgcom24.mediaset.it SCUOLA SECONDARIA - Plesso Bozzaotra FINALE REGIONALE DELLE OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING Mercoledì 22 aprile quattro ragazzi della classe 3CK hanno partecipato alla finale regionale delle Olimpiadi del Problem Solving Complimenti - facebook.com facebook