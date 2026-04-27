Quartiere ostaggio del corteo Polemica sullo Street Parade accesso chiuso per ore

A Perugia, il corteo dello Street Parade ha bloccato le vie del quartiere per oltre quattro ore, impedendo il passaggio ai residenti e ai passanti. Le strade sono rimaste chiuse durante tutta la manifestazione, con i carri e le persone che hanno attraversato la zona senza possibilità di accesso. La situazione ha generato polemiche tra chi ha criticato la durata del blocco e chi ha sostenuto la necessità dell’evento.

Perugia, 27 aprile 2026 – Oltre quattro ore in cammino lungo le strade di Perugia. Carri con tanto di musica a tutto volume, striscioni (“Il degrado siete voi”; “Nell’era del capitalismo creare è un atto di ribellione”; “Ritmi tribali contro leggi criminali”, recitano alcuni), bandiere della Palestina e soprattutto tantissimi giovani al seguito. Il corteo dello Street Parade del 25 aprile, organizzato da diversi collettivi indipendenti a Perugia, è partito intorno alle 16 da Piazza Partigiani ed è arrivato in serata - dopo le 20 - a Pian di Massiano dove i decibel si sono alzati ancora. Un lungo serpentone umano, che ha attraversato la città accompagnata dalla musica techno.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quartiere ostaggio del corteo. Polemica sullo Street Parade, “accesso chiuso per ore” Notizie correlate Leggi anche: Volontari in azione contro il degrado: al Foro Boario arriva la "Pop Street Parade" per pulire il quartiere Festa della Liberazione, "street parade" a Perugia: la mappa del percorso cittadinoIn occasione delle celebrazioni in programma sabato 25 aprile per la Festa della Liberazione a Perugia è in programma una Street Parade che...