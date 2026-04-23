Festa della Liberazione street parade a Perugia | la mappa del percorso cittadino

Sabato 25 aprile, per le celebrazioni della Festa della Liberazione, a Perugia si terrà una street parade che coinvolgerà diverse vie e strade del centro cittadino. L’evento prevede un percorso definito che attraverserà alcune zone della città, coinvolgendo partecipanti e pubblico. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e senza l’uso di strumenti di disturbo. La mappa del percorso è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori.

In occasione delle celebrazioni in programma sabato 25 aprile per la Festa della Liberazione a Perugia è in programma una Street Parade che attraverserà alcune vie e strade del capoluogo. L’iniziativa prenderà il via alle ore 16.00 dal terminal bus di piazza Partigiani e si svilupperà lungo il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Festa della Liberazione nell'Aretino: le cerimonie e gli eventi. La mappaL'intera provincia di Arezzo celebra l'anniversario della Liberazione d'Italia dal nazifascismo. Musica, animazione e street food al Parco Cillarese: tutto pronto per la Festa della LiberazioneBRINDISI - Il Parco del Cillarese si prepara a vivere un'altra giornata di festa e aggregazione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Festa della Liberazione: il calendario degli eventi a Rimini e in tutta la provincia; Roma Libera Fest: due giorni tra musica, hippie market, street food e spettacoli dal vivo; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Fiastra, concerti e street food al lago: la festa del 25 aprile raddoppia, due giorni di musica e riflessione. Festa della Liberazione 2026: tutti gli eventi in UmbriaIn tutta la regione cortei, celebrazioni e commemorazioni sulle tombe dei partigiani. A Perugia arriva la street parade per la Liberazione ... umbria24.it A Fiastra la Festa della Liberazione raddoppia: in programma 25! Fiastra Libera Tutti e 26 SpecialTeatro dei festeggiamenti il prato di San Lorenzo al Lago Tutto è pronto a Fiastra per la Festa della Liberazione, che, quest’anno, sulle rive del lago, raddoppia. L’amministrazione comunale, infatti, ... youtvrs.it Festa della Liberazione tra gusto e musica, evento speciale a Falerna Marina: La Festa della Liberazione rappresenta uno dei momenti più significativi della storia italiana, simbolo di unità, rinascita e riconquista della libertà. In occasione del 25 aprile, il Riva... - facebook.com facebook