Stasera, lunedì 27 aprile 2026, su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Quarta Repubblica condotta da Nicola Porro. La trasmissione prevede l'intervento di vari ospiti, pronti a discutere sui temi di attualità politica e sociale. La puntata si presenta ricca di interventi e approfondimenti, con collegamenti e confronto tra i partecipanti. La trasmissione è in programma in prima serata, come di consueto.

Questa sera, lunedì 27 aprile 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 27 aprile 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Al centro della puntata, l’attentato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella lobby dell’hotel Hilton di Washington, dove si stava svolgendo la cena con i corrispondenti della Casa Bianca. Poi, le polemiche in Italia dopo i cortei del 25 aprile.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 27 aprile 2026

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"Questo è stato il più grande affare della storia della Repubblica recente. Ci sono state almeno 200 milioni di commissioni date in mano a soggetti che hanno intermediato presso società cinesi nate da un giorno all'altro." #Manti #mascherine #quartarepubblic x.com