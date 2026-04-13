Questa sera, 13 aprile 2026, su Rete 4 va in onda nuovamente Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro. La trasmissione si occupa di temi di attualità e politica, con ospiti che intervengono durante la serata. La programmazione prevede l’intervento di vari partecipanti, senza specificare i nomi, e si concentra sulle notizie più recenti del giorno. La trasmissione si svolge in prima serata, come di consueto.

Questa sera, lunedì 13 aprile 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 13 aprile 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Al centro della puntata, lo scontro politico tra governo e opposizioni dopo l’informativa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Parlamento. A seguire, un’intervista all’ex primo ministro britannico Boris Johnson. Poi, un approfondimento sullo scandalo delle mascherine durante l’emergenza Covid, tra retroscena e affari raccontati dai protagonisti.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 13 aprile 2026

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 6 aprile 2026Questa sera, lunedì 6 aprile 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro.

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 2 febbraio 2026Questa sera, lunedì 2 febbraio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro.