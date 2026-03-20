Cosa vedere nelle Giornate Fai di Primavera 2026 | la mappa in Emilia Romagna

Durante le Giornate Fai di Primavera 2026 in Emilia Romagna, si potranno visitare chiese, palazzi, ville, monasteri, castelli, biblioteche e laboratori artigianali. La manifestazione si svolge il 20 marzo 2026 e offre l’opportunità di scoprire luoghi storici e attività tradizionali della regione. Sono aperti al pubblico edifici e spazi normalmente chiusi o poco accessibili.

Bologna, 20 marzo 2026 – Chiese, palazzi, ville, monasteri, castelli, biblioteche, ma anche laboratori che tramandano tradizioni artigianali e artistiche uniche. Porte aperte alla bellezza sabato 21 e domenica 22 marzo: tornano le Giornate Fai di Primavera che nella nostra regione consentiranno di visitare 53 luoghi ricchi di storia e storie, molti dei quali spesso chiusi al pubblico e poco noti, da Bobbio a Codigoro per un on the road della cultura memorabile. Fra Bologna e Imola. A Bologna si scoprono undici luoghi, tra i quali Palazzo Dall’Armi Marescalchi, una delle più importanti dimore nobiliari all’ombra delle Due Torri, che nel corso dei secoli si è arricchito di collezioni artistiche e arredi di pregio e con anche le decorazioni del pittore neoclassico Felice Giani con un ciclo ispirato al primo libro dell’Eneide di Virgilio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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