A Modena arriva la Grattineria il primo salone di grattini a pagamento dell’Emilia Romagna Ecco quanto dura un trattamento e quanto costa

A Modena apre il primo salone di grattini a pagamento dell’Emilia Romagna. La coppia romana Alice Fronterré e Andrea Taibi ha scelto di portare questa novità nel centro di via Schio 6, all’interno del Bahia Beauty Lab. Il trattamento dura circa dieci minuti e costa 20 euro. La nuova attività si rivolge a chi cerca un modo rapido e semplice per eliminare la pelle secca e le impurità, offrendo un servizio che fino a ora mancava in zona.

A Modena apre la prima Grattineria dell’Emilia Romagna. Dietro il progetto c’è una coppia romana, Alice Fronterré e Andrea Taibi, che ha avviato una startup del benessere all’interno del Bahia Beauty Lab, in via Schio 6. Ma come funziona una grattineria? Entri nel salone, ti stendi su un lettino riscaldato, indossi delle cuffie e uno specialista ti fa i grattini per 50 minuti. Il prezzo? Da Bahia Beauty Lab, 55 euro. Alice Fronterré ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta di Modena in cui ha raccontato il suo progetto. L’imprenditrice ha svelato: “Stanno arrivando clienti da tutta l’Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Modena arriva la Grattineria, il primo salone di grattini a pagamento dell’Emilia Romagna. Ecco quanto dura un trattamento e quanto costa Approfondimenti su Modena Grattineria Tatuaggio eyeliner? Ecco tutto quello che c’è da sapere su come sceglierlo, quanto costa, quanto dura. Se e quanto fa male Sempre più persone si avvicinano al tatuaggio eyeliner, spinti dalla voglia di avere uno sguardo sempre definito senza dover truccarsi ogni giorno. Quanto costa la casa in Emilia-Romagna? Vendita e affitto, i prezzi sono in aumento La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Modena Grattineria Argomenti discussi: A Modena arriva il ’Don Giovanni’. Nuovo allestimento; MODENA VOLLEY, ARRIVA MILANO, GIULIANI: PUNTI PESANTI IN PALIO; Modena Fc, sabato al Braglia arriva la Sampdoria: Nador squalificato, Sersanti verso il rientro; Mercato Modena: oggi arriva Ambrosino, Di Mariano ai saluti e Massolin farà le valigie, ma non subito. Modena, UFFICIALE: arriva Ambrosino in prestitoIl Modena piazza un rinforzo in attacco nelle ultime ore di calciomercato. Con un comunicato ufficiale, il club gialloblù ha annunciato l’arrivo di Giuseppe Ambrosino dal Napoli, che approda in Emilia ... ilovepalermocalcio.com Modena, arriva in prestito dal Napoli l'attaccante Giuseppe AmbrosinoIl Modena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’SSC Napoli le prestazioni sportive di Giuseppe Ambrosino. Classe 2003, nato a Procida,. tuttomercatoweb.com “Per quanto riguarda il Pnrr l'Emilia-Romagna e Bologna si sono comportate bene finora, come del resto la maggior parte delle regioni sul piano nazionale. E per quanto riguarda il tram è positivo realizzare ciò che è previsto, ma servono progetti attuali'". Lo h facebook In Consiglio comunale a Formigine, comune dell’Emilia-Romagna in provincia di Modena, l’ex candidato sindaco di centrodestra Costantino Righi Riva ha sostenuto che il diritto di voto alle donne, introdotto nel 1946, sarebbe stato un “attacco all’unità familiar x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.