Flavio Cobolli consolida la top20 Quante posizioni può guadagnare a Delray Beach nel ranking ATP
Flavio Cobolli ha mantenuto il suo posto nella top 20 ATP, grazie alla semifinale raggiunta a Delray Beach. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis e ha consolidato la sua posizione tra i migliori giocatori. Ora, il giovane tennista punta a migliorare ulteriormente il suo ranking, con l’obiettivo di salire più in alto e affrontare sfide sempre più impegnative nel circuito internazionale. La prossima tappa potrebbe essere decisiva per la sua carriera.
Flavio Cobolli ha conservato saldamente il ventesimo posto nel ranking ATP grazie alla semifinale raggiunta nel torneo ATP 250 di Delray Beach, ma ora l’obiettivo è quello di scalare ulteriormente la classifica internazionale e rafforzare il proprio status di top-20 al mondo. Per scalare un gradino sarà però obbligato a vincere l’evento in corso di svolgimento sul cemento della località statunitense, altrimenti dovrà accontentarsi dell’attuale piazzamento in graduatoria. Dopo aver regolato il francese Terence Atmane e Coleman Wong da Hong Kong, il tennista italiano se la dovrà vedere con il padrone di casa Sebastian Korda, che è invece riuscito nell’impresa di rimontare il più quotato norvegese Casper Ruud.🔗 Leggi su Oasport.it
Luciano Darderi si gioca la top20 nel ranking ATP: possibile sorpasso su Cobolli come n.3 d’ItaliaLuciano Darderi si gioca la top20 nel ranking ATP perché ha raggiunto la finale agli Argentina Open 2026, un risultato che potrebbe portarlo a superare Cobolli come numero 3 in Italia.
ATP Delray Beach 2026: nel giorno di Cobolli torna e avanza RuudL’ATP di Delray Beach 2026 riprende con l’azzurro Cobolli che torna in campo e vince, battendo Atmane 7-5 6-4.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
LIVE Cobolli-Wong 7-5, 6-7, 6-2 ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’azzurro si mangia il 2° set ma è in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale a Delray Beach (USA) che manda Flavio COBOLLI in ... oasport.it
Flavio Cobolli batte Wong in lotta e si prende la semifinale a Delray BeachFlavio Cobolli è in semifinale dell'ATP 250 di Delray Beach. Dopo una lotta di due ore e 14 minuti, il numero 3 d'Italia batte per 7-5 6-7(7) 6-2 il ... oasport.it
Flavio Cobolli supera 7-5 6-7(6) 6-2 il combattivo Wong dopo aver sprecato due match point nel secondo set. Ora in semifinale affronterà il vincente tra Ruud e Korda - facebook.com facebook
PRIMA 'SEMI' DELL'ANNO PER FLAVIO! Cobolli supera in tre set Coleman Wong e supera i quarti di finale a Delray Beach! Dopo i primi due set estremamente equilibrati, risoltisi il primo in favore dell'azzurro, il secondo in favore del tennista di Hong Kong n x.com