Flavio Cobolli consolida la top20 Quante posizioni può guadagnare a Delray Beach nel ranking ATP

Flavio Cobolli ha mantenuto il suo posto nella top 20 ATP, grazie alla semifinale raggiunta a Delray Beach. La sua performance ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis e ha consolidato la sua posizione tra i migliori giocatori. Ora, il giovane tennista punta a migliorare ulteriormente il suo ranking, con l’obiettivo di salire più in alto e affrontare sfide sempre più impegnative nel circuito internazionale. La prossima tappa potrebbe essere decisiva per la sua carriera.

Flavio Cobolli ha conservato saldamente il ventesimo posto nel ranking ATP grazie alla semifinale raggiunta nel torneo ATP 250 di Delray Beach, ma ora l'obiettivo è quello di scalare ulteriormente la classifica internazionale e rafforzare il proprio status di top-20 al mondo. Per scalare un gradino sarà però obbligato a vincere l'evento in corso di svolgimento sul cemento della località statunitense, altrimenti dovrà accontentarsi dell'attuale piazzamento in graduatoria. Dopo aver regolato il francese Terence Atmane e Coleman Wong da Hong Kong, il tennista italiano se la dovrà vedere con il padrone di casa Sebastian Korda, che è invece riuscito nell'impresa di rimontare il più quotato norvegese Casper Ruud.