È tornato Tyson Fury! Domina Makhmudov e sfida Joshua | Sono 10 anni che scappi

Dopo un’assenza di un anno e mezzo, Tyson Fury è tornato a calcare il ring e ha ottenuto una vittoria ai punti contro il russo Makhmudov. L’incontro si è concluso con una vittoria schiacciante per Fury, che ora si prepara a sfidare nuovamente Joshua. In questa sfida, l’ex campione ha dichiarato che l’avversario sta evitando il confronto da dieci anni.

La notizia non è solo che Tyson Fury è tornato, ma che è tornato bene. "The Gypsy King" sale sul ring dopo quasi un anno e mezzo dal match perso contro Usyk e al Tottenham Stadium, in mondovisione su Netflix, trova una vittoria bella e convincente contro un pugile vero e tostissimo come Arslanbek Makhmudov. Dodici round a senso unico, in cui Fury, tirato a lucido, ha comandato il match con intelligenza, disinnescando la potenza del russo e trionfando ai punti: non era scontato, così come il grande ritorno sulla scena dei pesi massimi di uno dei pugili più iconici dell'ultimo decennio. Che pur essendo tifoso del Manchester United ha indossato calzoncini dei colori del City in onore dell'amico Ricky Hatton, morto lo scorso settembre, da cui ha preso anche la canzone di ingresso, "Blue Moon".🔗 Leggi su Gazzetta.it

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