Tyson Fury sfida Anthony Joshua | il botta e risposta tra i due è epico

Dopo 16 mesi di assenza, il campione dei pesi massimi è tornato sul ring e ha vinto ai punti contro il russo al Tottenham Stadium di Londra. Nel frattempo, Tyson Fury ha lanciato una sfida a Anthony Joshua, dando vita a un botta e risposta tra i due pugili. La discussione tra i due protagonisti ha attirato l’attenzione degli appassionati di boxe, mentre Fury si prepara per potenziali incontri futuri.

Dopo 16 mesi Tyson Fury ha fatto il suo ritorno sul ring battendo ai punti il russo Arslanbek Makhmudov al Tottenham Stadium di Londra. Ma il momento più iconico della serata é andato in scena dopo il match quando “The Gypsy King' ha ufficialmente lanciato il tanto atteso guanto di sfida a Anthony Joshua: "Voglio te AJ! Diamo ai fan quello che vogliono, accetti?". Poi la replica di Joshua ha acceso gli animi: "Tyson, ti ho preso a pugni da ragazzo, lo farò di nuovo. Ma deciderò io quando. Sono io il boss, tu lavori per me”. Guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tyson Fury sfida Anthony Joshua: il botta e risposta tra i due è epico Tyson Fury torna e sfida Joshua: “Facciamo la battaglia d’Inghilterra”Il britannico rientra dopo 15 mesi di stop, batte Makhmudov ai punti e chiama subito il grande rivale Anthony Joshua. Tyson Fury torna sul ring: affronta Makhmudov e lancia sfida a JoshuaRestare fuori dal ring è impossibile per Tyson Fury, pronto a sfidare sabato il peso massimo di origine russa Arslanbek Makhmudov in un incontro che... Tyson Fury se la prende con Anthony Joshua prima del suo match con Jake Paul