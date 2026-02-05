Sofia Goggia scende in pista venerdì 6 febbraio per la prima prova di discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara era prevista un giorno prima sulla pista Olympia delle Tofane, ma la neve ha costretto a posticipare l’appuntamento di ventiquattro ore. La campionessa italiana sarà in gara con il pettorale numero 1, in diretta su Rai 2 a partire dalle 11.30.

Sofia Goggia inizierà la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nella giornata di venerdì 6 febbraio, quando andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera femminile: il test iniziale sulla pista Olympia delle Tofane era previsto giovedì 5 febbraio, ma una fitta nevicata ha impedito il regolare svolgimento dell’evento e si sono dovute attendere ventiquattro ore. L’appuntamento è per le ore 11.30 su un tracciato molto amato dalla fuoriclasse bergamasca. L’azzurra si presenterà all’appuntamento dopo aver conquistato due medaglie a cinque cerchi in questa specialità (l’oro a PyeongChang 2018 e l’argento a Pechino 2022), con tutte le carte in regola per fare saltare il banco ancora una volta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia, prima prova discesa Cortina 2026: orario preciso, n. di pettorale, tv

Approfondimenti su Cortina 2026

Sofia Goggia scenderà in pista venerdì 6 febbraio per la prima prova di discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Domani, mercoledì 10 dicembre alle 11, scatta la prima prova di discesa femminile di Val d’Isère, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cortina 2026

Argomenti discussi: A che ora parte Sofia Goggia oggi, discesa Crans Montana 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Quando gareggia Goggia in discesa e superG? Date, orari e dove vederla; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Crans-Montana discesa libera e super G: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; GOGGIA TORNA SUL PODIO NEL SUPERG DI CRANS e allunga in classifica di specialità. Sofia: Il miglior modo per presentarsi alle Olimpiadi.

Quando parte Sofia Goggia, prima prova discesa Cortina 2026: orario esatto, n. di pettorale, tvSofia Goggia inizierà la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nella giornata di venerdì 6 febbraio, quando andrà in scena la ... oasport.it

Quando gareggiano Brignone, Goggia e gli altri azzurri a Milano Cortina: il calendario completoSaranno ben 196 gli atleti azzurri impegnati alle Olimpiadi invernali: ecco tutte le date e gli orari dei più attesi ... corrieredellosport.it

VIDEO / Sofia Goggia a spasso per Cortina, eccola davanti al municipio subito dopo aver terminato quelle che parevano essere delle prove: che la campionessa sia forse una delle protagoniste della cerimonia di apertura in programma venerdì 6 febbraio in c facebook

Federica Brignone è un'appassionata di surf, Sofia Goggia suona il pianoforte. Arianna Fontana adora la boxe. Con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, vi raccontiamo le storie e la vita dei nostri atleti. Ascolta su #RaiPlaySound bit.ly/4tgjLVN x.com