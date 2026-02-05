Quando parte Federica Brignone prima prova discesa Cortina 2026 | orario preciso n di pettorale tv

Venerdì 6 febbraio, Federica Brignone si prepara a scendere in pista a Cortina per la prima prova di discesa libera ai Giochi Olimpici Invernali 2026. La campionessa azzurra partirà con il pettorale numero 7 alle 11:30, trasmesso in diretta su Rai Sport. La stessa sera, invece, sarà sul podio come portabandiera dell’Italia alla cerimonia di apertura nella Perla delle Dolomiti.

Venerdì 6 febbraio si preannuncia particolarmente impegnativo per Federica Brignone: in mattinata si cimenterà nella prima prova cronometrata della discesa libera femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e in serata ricoprirà l’onorevole ruolo di portabandiera dell’Italia in occasione della Cerimonia d’Apertura nella Perla delle Dolomiti. Inizierà così il cammino della fuoriclasse valdostana in questa rassegna a cinque cerchi, a cui si presenta dopo il brutto infortunio rimediato ad aprile. La prima prova era prevista giovedì 5 febbraio, ma è stata cancellata a causa di una fitta nevicata e così ci si riproverà nuovamente in vista della gara che assegnerà le medaglie domenica 8 febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it

