Quando la Liberazione non è per tutti

Il 25 aprile si è concluso, ma le tensioni restano. A Bologna, durante le cerimonie ufficiali davanti al Sacrario dei Caduti, si è registrata una partecipazione record rispetto agli ultimi anni. Tuttavia, non sono mancate le polemiche legate alle modalità di commemorazione e alle interpretazioni della data. La giornata ha attirato un pubblico più numeroso del solito, ma anche discussioni sul significato della celebrazione.

Anche questo 25 aprile è finito. Ma non mancano le polemiche. Anche a Bologna dove, alle celebrazioni ufficiali davanti al Sacrario dei Caduti, non si vedeva una piazza così partecipata da anni. Ma anche l’occasione di una Liberazione davvero per tutti è stata mancata. A salire alla ribalta, almeno sotto le Due Torri, la vicenda di Tino Ferrari, esponente di Italia Viva, ex professore ed ex giornalista che è stato allontanato dagli organizzatori della manifestazione perché portava una bandiera dell’Ucraina (oltre a una tricolore e una europea). ‘Vengo anch’io? No, tu no”. Come se la resistenza di Kiev all’invasione russa valesse meno della tragedia del popolo palestinese e delle vittime civili dell'inferno scatenato da Donald Trump in Medio Oriente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it La Liberazione dei Campi: Filmati d’Archivio Non Censurati (1945) Notizie correlate Leggi anche: Ferrara scende in piazza per la Liberazione: quando e dove sfilerà il corteo Avigliana ricorda la Resistenza: tutti gli eventi per l'81° anniversario della LiberazioneAvigliana si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione con un palinsesto che unisce il rigore della memoria storica alla vivacità... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 25 aprile: dieci curiosità sulla Liberazione; Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma il 25 aprile a Roma; Celebrazioni 25 aprile, sindaca Salis: Festa per tutti ma non di tutti; Liberazione, corteo e cerimonia: Una festa per tutti, per non dimenticare. Perché il 25 aprile si festeggia la LiberazioneIn quel giorno del 1945 i soldati nazisti e fascisti si ritirarono da Milano e Torino, anche se la guerra continuò ancora ... ilpost.it 25 aprile, Silvia Salis 'festa della Liberazione per tutti ma non di tutti'Nel momento più buio della storia Genova ha saputo lottare insieme e quando una città decide di liberarsi da sola cambia per sempre la sua coscienza, non dobbiamo avere paura di dire che il 25 aprile ... ansa.it Sdegno all'indomani della festa della liberazione dal nazifascismo - facebook.com facebook I restrocena sulla liberazione di Alberto Trentini. L'inquinamento prodotto dalle grandi navi nei porti italiani. La telefonata esclusiva di Zampolli, l'inviato speciale di Trump, su come ha coperto Melania Trump. Come salvare vite umane da incidenti stradali. Dall x.com