Ferrara scende in piazza per la Liberazione | quando e dove sfilerà il corteo

A Ferrara si terrà un corteo cittadino per celebrare il 25 aprile, data che ricorda la liberazione del Paese dal nazifascismo. La manifestazione si svolgerà in piazza e coinvolgerà cittadini di diverse età, in occasione di questa ricorrenza che risale a oltre ottant’anni fa. La partecipazione è aperta a tutti e rappresenta un momento di memoria storica e di condivisione collettiva.

Corteo cittadino per festeggiare il 25 aprile. A più di 80 anni dalla giornata che segnò la liberazione del nostro Paese dal nazifascismo, anche Ferrara è pronta a scendere in piazza per tenere alta la bandiera della Resistenza partigiana. Dalle 9.30 il corteo partirà da Parco Coletta fino al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Rider a Ferrara: la Cgil scende in piazza per dirittiMercoledì 11 marzo 2026, nel cuore di Ferrara, la Cgil ha avviato una campagna diretta per i lavoratori del delivery. La Ferrara liberale e riformista scende in piazza per chiedere la pace in Ucraina“Nel quarto anno dell’aggressione russa contro l’Ucraina riaffermiamo un principio essenziale: non esiste neutralità davanti alla violazione del...