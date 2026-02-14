Guandalini afferma che l’Europa dipende dagli Stati Uniti, soprattutto in campo di difesa e sicurezza. Questa dipendenza si fa più evidente ogni volta che leader europei si alleano con gli americani per affrontare sfide comuni. Recentemente, anche Starmer, il primo ministro inglese, e Macron, il presidente francese, hanno preso posizione a sostegno degli Stati Uniti, rafforzando questa relazione.

E dopo Merz si sono aggregati Starmer, il primo ministro inglese, e Macron, il Presidente di Francia. La lotta culturale Maga non è la nostra, d’ora in poi faremo senza gli Usa e costruiremo anche una forza nucleare. Suvvia, qualche cittadino europeo può pensare di fare a meno della copertura degli Stati Uniti? È incomprensibile l’uscita del gruppetto di comando dei volenterosi per l’Ucraina. Rivendicare per sé magnifiche sorti e progressive e su quelle lanciarsi in un’improbabile eroica remuntada europea con un frontino sopra le righe verso la Casa Bianca sono pura improvvisazione e azzardo. Che non ci fa ben sperare sull’Europa che verrà. 🔗 Leggi su Formiche.net

L'Europa non può fare a meno degli Stati Uniti. L'opinione di Guandalini

Bruxelles e New Delhi hanno firmato un accordo che punta a ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti.

Rubio prova a blandire l’Europa: Tra Usa e Ue c’è un legame indistruttibileIl ministro degli esteri polacco Sikorsky: se la Russia attacca, Articolo 5 della Nato e vinciamo noi. Zelensky: «Ue sia parte della trattativa» ... lastampa.it

Per Delrio, davanti a imperi minacciosi, l'Europa non può fare il pescatoreDifendere i confini è un dovere, esulta il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Palazzo Chigi recepisce le normative europee e vara il nuovo pacchetto sull'immigrazione, con misure più severe ... ilfoglio.it

