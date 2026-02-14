L’Europa non può fare a meno degli Stati Uniti L’opinione di Guandalini

Guandalini afferma che l’Europa dipende dagli Stati Uniti, soprattutto in campo di difesa e sicurezza. Questa dipendenza si fa più evidente ogni volta che leader europei si alleano con gli americani per affrontare sfide comuni. Recentemente, anche Starmer, il primo ministro inglese, e Macron, il presidente francese, hanno preso posizione a sostegno degli Stati Uniti, rafforzando questa relazione.

E dopo Merz si sono aggregati Starmer, il primo ministro inglese, e Macron, il Presidente di Francia. La lotta culturale Maga non è la nostra, d’ora in poi faremo senza gli Usa e costruiremo anche una forza nucleare. Suvvia, qualche cittadino europeo può pensare di fare a meno della copertura degli Stati Uniti? È incomprensibile l’uscita del gruppetto di comando dei volenterosi per l’Ucraina. Rivendicare per sé magnifiche sorti e progressive e su quelle lanciarsi in un’improbabile eroica remuntada europea con un frontino sopra le righe verso la Casa Bianca sono pura improvvisazione e azzardo. Che non ci fa ben sperare sull’Europa che verrà. 🔗 Leggi su Formiche.net

