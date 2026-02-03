Mario Draghi fa ancora parlare di sé. Durante una lectio a Lovanio, ha ripetuto i temi già affrontati nel rapporto di settembre 2024. Non cambia tono, non si ferma. La sua voce continua a fare discutere, anche se il mondo sembra muoversi in modo diverso.

Viene d’istinto facile dare ragione a Mario Draghi. Nella lectio tenuta a Lovanio, durante il conferimento della laurea honoris causa, ha riproposto i temi del Rapporto presentato nel settembre 2024. Accentuando il versante delle soluzioni politiche. L’ordine globale è defunto e per diventare una potenza, l’Europa, senza finire schiacciata tra Usa e Cina, deve passare da confederazione a federazione pragmatica. Un’integrazione senza subordinazione. Accentrando e rafforzando le leve di comando. In sintesi. Occorre fare qualcosa per non morire, ha detto l’ex governatore della Bce. Un cammino da intraprendere con chi ci sta. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Draghi, eppur non si muove. L’opinione di Guandalini

