Quando gioca Musetti a Madrid c’è Lehecka | orario del match e dove vederlo I precedenti dicono Jiri

Da sport.quotidiano.net 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti affronterà Jiri Lehecka nel prossimo match al Masters 1000 di Madrid, che si svolge il 27 aprile 2026. La partita si terrà nella giornata di domani e sarà possibile seguirla in diretta streaming o televisiva, secondo le modalità abituali del torneo. I precedenti tra i due giocatori indicano che Lehecka ha vinto l'ultimo confronto diretto.

Madrid, 27 aprile 2026 - E' Jiri Lehecka il prossimo avversario di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Madrid. Il classe 2002 di Carrara, che viene dalla vittoria contro l'olandese Tallon Griekspoor (ko 6-4, 7-5), deve battere la testa di serie numero 11 per strappare il pass per i quarti di finale del torneo iberico. Il ceco ha alle spalle l'affermazione per 6-4, 6-2 ai danni dell'americano Alex Michelsen, mentre all'esordio ha eliminato in rimonta il cileno Alejandro Tabilo (3-6, 7-6, 6-4). I precedenti A Madrid andrà in scena il quarto confronto fra Musetti e Lehecka. Il bilancio dei precedenti a quest'ultimo,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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