Lorenzo Musetti affronterà Jiri Lehecka nel prossimo match al Masters 1000 di Madrid, che si svolge il 27 aprile 2026. La partita si terrà nella giornata di domani e sarà possibile seguirla in diretta streaming o televisiva, secondo le modalità abituali del torneo. I precedenti tra i due giocatori indicano che Lehecka ha vinto l'ultimo confronto diretto.

Madrid, 27 aprile 2026 - E' Jiri Lehecka il prossimo avversario di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Madrid. Il classe 2002 di Carrara, che viene dalla vittoria contro l'olandese Tallon Griekspoor (ko 6-4, 7-5), deve battere la testa di serie numero 11 per strappare il pass per i quarti di finale del torneo iberico. Il ceco ha alle spalle l'affermazione per 6-4, 6-2 ai danni dell'americano Alex Michelsen, mentre all'esordio ha eliminato in rimonta il cileno Alejandro Tabilo (3-6, 7-6, 6-4). I precedenti A Madrid andrà in scena il quarto confronto fra Musetti e Lehecka. Il bilancio dei precedenti a quest'ultimo,...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Quando gioca Musetti a Madrid, c’è Lehecka: orario del match e dove vederlo. I precedenti dicono Jiri

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