Montecarlo oggi Musetti-Vacherot | orario precedenti e dove vedere il match

Oggi a Montecarlo si disputa il match tra Lorenzo Musetti e Valentin Vacherot, valido per il secondo turno dell'ATP Masters 1000. L'incontro si svolge nel giorno 8 aprile e sarà trasmesso in diretta sia in televisione sia in streaming. Si tratta di una sfida del tabellone principale, con Musetti che cerca di avanzare nel torneo sulla terra battuta. I precedenti tra i due giocatori sono assenti o non documentati.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti in campo nell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, mercoledì 8 aprile, il tennista azzurro affronta Valentin Vacherot nel match – in diretta tv e streaming – valido per il secondo turno del tabellone principale. L'azzurro è al suo esordio nel torneo, dopo il bye al primo turno, mentre il monegasco padrone. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Montecarlo, oggi Berrettini-Medvedev: orario, precedenti e dove vedere il match Leggi anche: Sinner-Svrcina oggi a Indian Wells: orario, precedenti e dove vedere match Temi più discussi: Monte-Carlo LIVE, Musetti affronta Vacherot: gli aggiornamenti; Musetti-Vacherot ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming; Musetti-Vacherot: il pronostico del Masters 1000 di Montecarlo 2026, i precedenti e dove vedere il match; Musetti-Vacherot oggi a Montecarlo. Orario, precedenti, dove vedere match tv e streaming. LIVE Musetti-Vacherot, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: avvio complicato contro l’idolo di casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del ... oasport.it Musetti-Vacherot ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingLorenzo Musetti farà il proprio esordio al Masters 1000 di Montecarlo all'altezza del secondo turno: dopo aver usufruito di un bye, diritto concesso alle ... oasport.it ATP Montecarlo: Vacherot soffre all'inizio, poi vince e sfida Musetti. Esce subito Tsitsipas x.com Il tabellone del Masters 1000 di Monte-Carlo è servito! #Sinner debutta contro uno tra Humbert e Kouamé, #Musetti contro Vacherot o Majchrzak… ma il bello viene dopo... - facebook.com facebook